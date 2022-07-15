Минобороны: ВС России поразили участников совещания ВСУ с иностранными поставщиками

Фото: Минобороны РФ

Армия России в четверг, 14 июля, нанесла удар высокоточными ракетами «Калибр» по гарнизонному дому офицеров в Виннице. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Минобороны России уточнили, что в результате удара участники совещания уничтожены.

Накануне представители военного ведомства сообщили, что националистический батальон «Кракен» нарушил прямой приказ украинской армии выдвинуться в район Краматорска, за что шесть человек были застрелены после драки с командирами. Уточняется, что число конфликтов и столкновений с применением оружия среди бойцов ВСУ лишь растет.

Истребители ВКС РФ 14 июля ликвидировали в воздушном бою два самолета ВСУ в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой народной республики. Кроме того, ВС РФ сумели ликвидировать 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах, живую силу и военную технику ВСУ в 232 районах.