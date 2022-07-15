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МИД России запретил членам японского парламента въезд в страну

Елена Самойлова
В мире
МИД России запретил членам японского парламента въезд в страну
Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России запретило въезд членам палаты представителей японского парламента. Об этом стало известно в пятницу, 15 июля.

В ведомстве уточнили, что всем 384 парламентариям запрещено пересекать границу с Россией, и пояснили, что они выступают с безосновательными обвинениями в адрес Москвы, передает РИА Новости.

4 мая РФ внесла в черный список японского премьер-министра Фумио Кисиду и членов его кабинета.

27 апреля МИД России объявил восемь дипломатов Японии персонами нон грата. В министерстве отметили, что Токио включился в начатую Западом «оголтелую кампанию» по распространению клеветы о Москве. Данный факт, как и высылка из Японии российских дипломатов, вынудил РФ пойти на ответные действия. Японских дипломатов обязали покинуть территорию страны в срок до 10 мая.

Дипломатические отношения РФ начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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