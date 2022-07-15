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Reuters: МИД Британии призвал Россию ответить за смерть наемника в ДНР

Елена Самойлова
В мире
Reuters: МИД Британии призвал Россию ответить за смерть наемника в ДНР
Фото: Unsplash

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла в связи со смертью британца Пола Ури в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило агентство Reuters.

Власти Британии настаивают на том, что погибший в ДНР военный занимался гуманитарной работой и не являлся наемником.

— Россия должна понести полную ответственность за смерть Пола Ури в ДНР, — передает агентство со ссылкой на главу ведомства.

До этого стало известно, что Лондон запросил у Москвы разъяснений в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что в ДНР погиб подданный королевства.

О смерти британца в плену ДНР поделилась омбудсмен республики Дарья Морозова. По ее словам, он скончался 10 июля от хронических болезней и стресса. Ури был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, который контролировали силы ДНР. Морозова добавила, что мужчина участвовал в военных операциях в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине, а также занимался набором и обучением наемников для украинских войск.

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