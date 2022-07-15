Остановки «Монреальский павильон» и «Экспо павильон 75» для автобуса № 533 заработают с 16 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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С 16 июля снова начнут работать остановки «Монреальский павильон» и «Экспо павильон 75» на маршруте автобуса № 533. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 16 июля снова будут работать остановки «Монреальский павильон» и «Экспо павильон 75» для автобуса № 533, — сказано в сообщении.

Также уточняют, что возобновление работы связано с открытием 2-го Северного проезда ВДНХ, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Известно, что новая автобусная остановка «Улица Бориса Пастернака, 19» появится для автобусов № 166 и 507.

Остановку добавят с 16 июля. Отныне оба автобуса будут останавливаться вместе с маршрутом № 550.

Помимо этого, в связи с проведением 17 июля 25-го Зеленоградского полумарафона временно будет изменен маршрут автобусов. Также до окончания полумарафона не будут работать остановки «Дендропарк» и «Городской пруд».

Горожанам рекомендуется пользоваться остановкой «МИЭТ» на Георгиевском проспекте.

Также автобус № 408, курсирующий между Зеленоградом и деревней Холмы, перестанет работать с 15 июля.