Эскалатор на станции метро «Международная» закроется на ремонт до октября

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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Эскалатор на станции «Международная» Филевской линии Московского метрополитена закрывается на ремонт до октября. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

— С 16.07.2022 по 01.10.2022 на станции «Международная» (выход № 1) закрыт на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

Также с 18 по 20 июля эскалатор будет закрыт на ремонт на станции «Кожуховская» (выходы №1-2).

14 июля специалисты начали монтаж архитектурного освещения в кассовом зале и на платформе строящейся станции БКЛ метро «Кленовый бульвар». На данный момент специалисты завершили монтаж эскалаторов и продолжают прокладывать инженерные системы. Кроме того, была начата подготовка к проведению обкатки и грузовых испытаний.

Специалисты открыли часть вестибюля на станции второго направления Московских центральных диаметров (МЦД) Каланчевская. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.