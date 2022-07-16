Захарова возмутилась фото трансгендерного адмирала США Левина

Фото: roscongress / Сергей Шинов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась совместной фотографией американского адмирала-трансгендера Рейчела Левина и зампомощника французского министра энергетики Сэма Бринтона на приеме в посольстве Франции.

— Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся? — задалась вопросом дипломат.

Прием был организован по случаю Дня взятия Бастилии — государственного праздника во Франции, написала Захарова в Telegram-канале.

8 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после выхода России из Совета Европы попытки Запада навязать гражданам «чуждые ценности» провалились, сейчас же правильным решением будет ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей.

11 комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино.

При этом также предлагается установить и административную ответственность за такую пропаганду, расширив статью 6.21 КоАП, которая на данный момент предусматривает наказание только за продвижение нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.