Сергунина: В Москве представили импортозамещающие IT-решения для бизнеса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На портале mos.ru появился спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения», который посвящен городским цифровым инструментам для бизнеса, позволяющим заменить иностранные аналоги. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 18 июля.

— Спецпроект поможет в продвижении отечественных разработок и ближе познакомит с ними российское бизнес-сообщество. На портале уже есть сведения о 14 сервисах и платформах. Еще там опубликована информация о городских мерах поддержки инноваций, — отметила она.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что некоторые из представленных решений признали лучшими на презентации для инвесторов и потенциальных партнеров «Импортозамещение ПО для B2B сектора».

Так, в спецпроект вошла система CraftTalk, которая позволит оптимизировать работу кол-центра, чата или страницы компании в соцсетях, также в ней можно создать робота, который будет отвечать на вопросы покупателей. В свою очередь инструмент StormCorp поможет проанализировать всю финансовую деятельность компании, в том числе, операционную прибыль, структуру расходов, рентабельность проектов, себестоимость продукции и историю взаимодействий с контрагентами.

Еще один сервис, который поможет в работе с финансами, — Cybertonica. Он рассчитан на банки, платежные агрегаторы, а также интернет-магазины.

Кроме того, предприниматели могут воспользоваться мессенджером Tada.Team и проводить видеозвонки, также сервис имеет доску задач и многофункциональный календарь. Для командной работы и группового обучения коллег в режиме онлайн подойдет мультиинструментальный сервис GetLocus, а Bpium пригодится для создания корпоративных мобильных приложений и систем.

Для строительных компаний представлен сервис Bimit, где можно создать цифровой двойник здания. При этом сервис проверит модель на ошибочные пересечения инженерных систем, несущих конструкций и архитектурных элементов.

Платформа PropTech.OnLine оцифрует и оптимизирует все процессы от создания проекта до контроля строительства и сдачи в эксплуатацию. Еще один инструмент для строителей — Project Point, который предназначен для коммуникации всех участников строительства.

7 июля Сергунина сообщила, что московские предприниматели смогут представить свою продукцию в дружественных странах в рамках бизнес-миссий, которые проводит Московский экспортный центр (МЭЦ).

Многоотраслевая бизнес-миссия, как уточняется, стартует 31 августа в Узбекистане. При этом с 7 по 9 сентября в рамках выставки KazBuild в Казахстане пройдут переговоры с потенциальными импортерами товаров московских строительных компаний.