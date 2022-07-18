Время покупок на сайте IKEA ограничили до 10–15 минут

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Шведский ретейлер товаров для дома IKEA ограничил время онлайн-покупок для российских пользователей до 10–15 минут. Соответствующее объявление появилось на сайте компании в понедельник, 18 июля.

— Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено — через 10–15 минут система может вернуть вас обратно в очередь, — говорится в сообщении.

Кроме того, для российских пользователей перестал быть доступен личный кабинет и список покупок. Покупателям порекомендовали добавлять товары сразу в корзину.

3 июля сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля. Уточняется, что доставка купленных товаров должна была осуществляться только в городах, где есть магазины сети. Однако в день распродажи сайт ретейлера продукции для дома начал работу с техническими сбоями.

Эксперт в сфере мебельного бизнеса Сергей Мешков рассказал «ВМ», какие компании смогут заменить товары IKEA. По его словам, перспективы очень хорошие. Например, существует бренд, который повторяет икеевский ассортимент.