Андрей Бочкарев рассказал о строительстве новой станции метро «Гольяново»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Сахалинская улица Карта всех событий

Продолжается проектирование новой станции Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, станция метро «Гольяново» расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.

— Перегонные тоннели пройдут под Уральской и Уссурийской улицами на глубине от 10 до 23 метров. Длина участка от «Щелковской» до станции «Гольяново» составит 2,6 километра, — рассказал Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что проект предусматривает строительство станционного комплекса с двумя вестибюлями и выходами в город на обе стороны Уссурийской улицы для большего удобства. Подготовку территории к строительству планируется начать в конце 2022 года, уточнил он.

Ожидаемый пассажиропоток новой станции составит около 60 тысяч человек в день.

До этого Бочкарев рассказал об архитектурной отделке на станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Станция будет объединена пересадкой не только с одноименной станцией оранжевой ветки, но и с Рижским вокзалом и платформами диаметра МЦД-2. Она войдет в состав северо-восточного участка кольца вместе со строящимися станциями «Сокольники» и «Марьина Роща». Из-за работ по интеграции данного участка в работу БКЛ с 23 июля по 22 августа не будут ходить поезда между станциями «Савеловская» и «Петровский парк».