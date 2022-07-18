Три трамвайных маршрута задерживаются на юге Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

Три трамвайных маршрута задерживаются на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 18 июля.

Уточняется, что задержка в движении маршрутов 14, 26 и 47 произошла в районе улицы Шаболовки по техническим причинам.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого еще три трамвайных маршрута задержались в Соболевском проезде на севере столицы из-за автомобиля на путях.

Также москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 18 июля. Загруженность дорог может составить шесть баллов, а в случае сильного дождя — подняться до семи баллов. Местами движение будет затруднено, в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Кроме того, стало известно, что движение на нескольких участках Авиамоторной улицы ограничат с 22 июля в связи с проведением строительных работ. Кроме того, с 16 июля движение транспорта в Конаковском проезде также будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей на участке.