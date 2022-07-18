Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий давать объектам связанные с РФ названия

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Верховная рада приняла в первом чтении закон, который запрещает присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Его слова привел ТАСС.

Недавно в Верховной раде заявили, что президенту Сербии Александру Вучичу стоит готовиться к бегству на территорию России после его заявлений о специальной операции РФ на Украине.

Накануне Гончаренко намекнул, что Украина совместно с Хорватией попытаются помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз, чтобы «перевоспитать сербов» и отомстить Вучичу за его заявления относительно действий Москвы. В ответ сербский лидер пожелал Киеву и жителям Украины «всего наилучшего».

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива недавно заявил, что существует большая вероятность, что канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить с помощью оружия, которое предназначено для Украины, потому что большая часть военной помощи возвращается в Европу через черный рынок.