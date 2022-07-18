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Адвокат подтвердил смерть проректора РТА Керефова в СИЗО

Араз Салехов

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Адвокат подтвердил смерть проректора РТА Керефова в СИЗО
Фото: Скриншот vk.com/magicfilms_pro

Ситуация с самоубийством бывшего проректора Российской таможенной академии требует тщательного расследования. Такое мнение в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» высказал его адвокат Алексей Цыганов.

— Я могу подтвердить только тот факт, что он (Залим Керефов — прим. «ВМ») мертв. Причину смерти я не готов подтвердить, — отметил он.

При этом Цыганов не верит в то, что его подзащитный мог пойти на такой поступок, поскольку в его планы входило сотрудничество со следствием.

— Он не отрицал своей вины в данном деле. Кроме того, был готов работать со следствием, давать какие-то показания. Не планировал он, — подытожил адвокат.

18 июля СМИ сообщили о самоубийстве экс-ректора РТА в СИЗО № 1 в Ногинске.

В тот же день Следственный комитет РФ в понедельник, 18 июля, возбудил уголовное дело по факту гибели Залима Керефова, ранее обвиняемого в распространении наркотиков.

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