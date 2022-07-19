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Парламент Великобритании не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона

Юлия Курганова
В мире
Парламент Великобритании не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона
Фото: flickr/number10gov

Члены парламента Великобритании не поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона, который подал в отставку. Об этом свидетельствуют данные голосования.

Трансляция велась в понедельник, 18 июля, на сайте британского парламента.

Против проголосовали 349 парламентариев, 238 высказались за. Большинство мест в парламента (358 из 650) в настоящее время принадлежит консерваторам, лидером которых является Джонсон, сообщает РИА Новости.

18 июля экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак в очередной раз набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьера. На втором месте расположилась замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

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