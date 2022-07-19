Песков: Путин проводит встречу с верховным правителем Ирана Хаменеи

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проводит встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом во вторник. 19 июля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, беседа политиков идет, но открытой части разговора пока еще не было, передает РИА Новости.

До этого глава государства провел встречу с иранским президентом Ибрахимом Раиси. На ней Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами. Так, были зафиксированы рекордные цифры товарооборота между обеими странами.

Раиси же отметил, что другие страны только претендуют на борьбу с терроризмом. Подобное является очень ценным опытом в том, что касается повышения уровня безопасности в регионе.

Путин прибыл в Тегеран для встречи с лидерами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы сотрудничества, а также международную проблематику.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.