Человек упал на пути на Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена человек упал на пути. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что поезда прекратили движение от станции «Дубровка» до остановки «Марьина Роща». Движение в обратном направлении осуществляется с увеличенными интервалами, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

17 июля стало известно, что движение поездов остановили на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на путях. Инцидент, по данным источника «ВМ», произошел на станции «Нахимовский проспект».

До этого сообщалось, что из-за человека на путях было временно остановлено движение поездов на Некрасовской линии московского метро. По данным дептранса, на ветке поезда не ходили от станции «Улица Дмитриевского» до «Нижегородской».