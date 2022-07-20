Власти Москвы рассказали о ходе строительства трех станций БКЛ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты приступили к финальной стадии строительства станций «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща» БКЛ метро. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 20 июля.

— Готовность участка «Электрозаводская» — «Савеловская» составляет 96 процентов. Полностью пройдены перегонные тоннели. В процессе строительства находятся три станции — «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», — говорится в сообщении.

Благодаря открытию участка от «Нижегородской» до «Савеловской» улучшится транспортное обслуживание жителей районов Марьина Роща, Мещанский, Савеловский, Бутырский, Алексеевский, Красносельский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, Нижегородский, Косино-Ухтомский и Некрасовка, сообщает ТАСС.

20 июля сообщалось, что после открытия станции «Сокольники» БКЛ москвичи смогут быстрее добираться до одноименного парка.

Новый транспортно-пересадочный узел «Сокольники» объединит две линии метро, строящуюся станцию МЦД-3 Митьково и наземный транспорт. Отмечается, что продолжительность маршрута между соседними районами уменьшится в среднем на 15 минут.

14 июля специалисты начали монтаж архитектурного освещения в кассовом зале и на платформе строящейся станции БКЛ метро «Кленовый бульвар». На данный момент специалисты завершили монтаж эскалаторов и продолжают прокладывать инженерные системы. Кроме того, была начата подготовка к проведению обкатки и грузовых испытаний.