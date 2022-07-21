«Желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра объявлен в Москве до вечера 21 июля

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности из-за дождей и сильного ветра объявлен в столичном регионе до вечера 21 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что высокий уровень погодной опасности из-за грозы и ветра с порывами до 17 метров в секунду будет действовать в столице с 9:00 до 21:00. Аналогичное предупреждение действует в Московской области, там тоже ожидается сильный дождь.

— «Желтый» означает, что погода потенциально опасна, — цитирует сообщение Росгидромета агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в четверг столичный регион и Подмосковье будут находиться в тыловой части циклона. Согласно прогнозам синоптиков, в этот день погода будет облачная с прояснениями и кратковременными дождями. Воздух в городе прогреется до 20, а по области — до 21 градуса. Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый.

Накануне главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что жаркая погода вернется в Москву в выходные, будет около 30 градусов и без существенных осадков. По ее словам, до конца рабочей недели в столице сохранится дождливая погода с сильным ветром, а температура воздуха не будет превышать 18–26 градусов.