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Почти 4 миллиона рублей взыскали с пассажира, спустившегося на рельсы в метро Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Почти 4 миллиона рублей взыскали с пассажира, спустившегося на рельсы в метро Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров
Россия, Москва, метро Профсоюзная Карта всех событий

Пассажиру, который специально спустился на рельсы метрополитена, чем спровоцировал экстренное торможение состава, придется выплатить почти четыре миллиона рублей. Соответствующее постановление вынес Черемушкинский районный суд. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в декабре прошлого года на станции «Профсоюзная». Один из пассажиров вечером в час пик спрыгнул на путь и направился в сторону тоннеля. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. После того как состав остановился, мужчина забрался на крышу вагона. Чтобы нарушителя не убило током, сотрудники подземки сняли напряжение, в результате свет погас и в поезде с пассажирами.

Из-за происшествия на юге Калужско-Рижской линии движение поездов было нарушено более чем на час.

— До конечной не доехали 35 поездов, из 20 составов внепланово высадили людей. Неудобства коснулись суммарно 60 тысяч пассажиров — из-за задержек они не успели по своим делам, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

На прошлой неделе инцидент с человеком на путях произошел на Некрасовской линии столичного метрополитена, из-за чего произошел сбой в движении поездов от станции «Улица Дмитриевского» до «Нижегородской».

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