Почти 4 миллиона рублей взыскали с пассажира, спустившегося на рельсы в метро Москвы
Пассажиру, который специально спустился на рельсы метрополитена, чем спровоцировал экстренное торможение состава, придется выплатить почти четыре миллиона рублей. Соответствующее постановление вынес Черемушкинский районный суд. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в декабре прошлого года на станции «Профсоюзная». Один из пассажиров вечером в час пик спрыгнул на путь и направился в сторону тоннеля. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. После того как состав остановился, мужчина забрался на крышу вагона. Чтобы нарушителя не убило током, сотрудники подземки сняли напряжение, в результате свет погас и в поезде с пассажирами.
Из-за происшествия на юге Калужско-Рижской линии движение поездов было нарушено более чем на час.
— До конечной не доехали 35 поездов, из 20 составов внепланово высадили людей. Неудобства коснулись суммарно 60 тысяч пассажиров — из-за задержек они не успели по своим делам, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».
На прошлой неделе инцидент с человеком на путях произошел на Некрасовской линии столичного метрополитена, из-за чего произошел сбой в движении поездов от станции «Улица Дмитриевского» до «Нижегородской».