Бирюков: Сгоревшую крышу дома на Ленинском проспекте восстановят в течение 10 дней

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 40 Карта всех событий

Специалисты отремонтируют сгоревшую крышу дома на Ленинском проспекте в течение 10 дней. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— На данном этапе руководством города приняты меры, мэром даны соответствующие поручения по восстановлению крышного пространства. Пострадала крыша только над первым и четвертым подъездом, а далее от пятого до 12 подъезда крыша не пострадала, — сказал он.

Заммэра добавил, что рабочие до конца 21 июля восстановят все коммуникации в пострадавших от пожара подъездах. На данный момент инженеры закончили работы в незатронутых происшествием подъездах.

До этого стало известно, что на Ленинском проспекте, дом 40, вечером в среду, 20 июля, загорелся чердак. По информации источника «ВМ», на чердаке складировался утеплитель, что добавляло сложности пожару.

Позже в социальных сетях появилось видео масштабного пожара на Ленинском проспекте. На ролике видно, как огонь распространяется по крыше девятиэтажного многоквартирного дома, а возле здания припарковано большое количество транспортных средств полиции, скорой помощи и МЧС.