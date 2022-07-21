Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бирюков: Сгоревшую крышу дома на Ленинском проспекте восстановят в течение 10 дней

Александр Афонин
Город
Бирюков: Сгоревшую крышу дома на Ленинском проспекте восстановят в течение 10 дней
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект, 40 Карта всех событий

Специалисты отремонтируют сгоревшую крышу дома на Ленинском проспекте в течение 10 дней. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— На данном этапе руководством города приняты меры, мэром даны соответствующие поручения по восстановлению крышного пространства. Пострадала крыша только над первым и четвертым подъездом, а далее от пятого до 12 подъезда крыша не пострадала, — сказал он.

Заммэра добавил, что рабочие до конца 21 июля восстановят все коммуникации в пострадавших от пожара подъездах. На данный момент инженеры закончили работы в незатронутых происшествием подъездах.

До этого стало известно, что на Ленинском проспекте, дом 40, вечером в среду, 20 июля, загорелся чердак. По информации источника «ВМ», на чердаке складировался утеплитель, что добавляло сложности пожару.

Позже в социальных сетях появилось видео масштабного пожара на Ленинском проспекте. На ролике видно, как огонь распространяется по крыше девятиэтажного многоквартирного дома, а возле здания припарковано большое количество транспортных средств полиции, скорой помощи и МЧС.

Ремонт Петр Бирюков Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте