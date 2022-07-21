Почему ЕС снял запрет на оказание услуг для российской авиационной отрасли

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Европейский союз в рамках седьмого пакета антироссийских санкций снял запрет на поставки некоторых товаров и на оказание услуг для российской авиационной отрасли. О том, почему было принято решение смягчить ограничения, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

По его мнению, снятие данного запрета связано с тем, что США и Европа окончательно поняли: дальнейшая работа в авиационной сфере невозможна без участия РФ. То, что экономические ограничения, вводимые Западом против Москвы, могут ударить по самим инициаторам санкций, неоднократно уже обсуждалось, отметил эксперт.

— У стран ЕС и США есть титановая зависимость. А Россия является одним из главных поставщиков этого металла на мировой рынок. Да и применяется титан как раз при строительстве самолетов и автомобилей. И отказываться от этого материала только потому, что он поставляется из России, является большой глупостью. И на Западе понимают, что без русского титана никак не обойтись — в противном случае они могут попрощаться с авиационной и машиностроительной отраслями, — пояснил Журавлев.

Политолог напомнил, что практически большая часть мировой авиации использует в основном российский титан при создании судов, поэтому решение сохранить поставки этого металла является «первым правильным шагом ЕС».

А финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «ВМ» объяснил, почему запуск «Северного потока», который произошел 21 июля, не решит проблем Европы, но выгоден для России.