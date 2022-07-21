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Жителям Харькова начали выплачивать пенсии в рублях

Евгений Белоусов

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Жителям Харькова начали выплачивать пенсии в рублях
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Харькове начали выплачивать пенсии в российских рублях. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

— Первый транш получен и распределен между районами Харьковской области. Можем сказать, что начали выплачивать, — заявил он.

По словам Ганчева, сейчас харьковчане получают пенсии за июнь, а в скором времени им поступят и июльские выплаты. Все пенсии переводятся и будут переводиться в рублях, передает слова главы ВГА ТАСС.

До этого советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что присоединение освобожденных южных регионов Украины к России неизбежно, все попытки Киева помешать процессу обречены на провал.

По его словам, звучащие в правительстве Украины заявления о том, что ВСУ вернут утраченные южные территории, означают лишь осознание того, что Херсонская и Запорожская области станут частью России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о возможном рассмотрении вопроса о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России. По ее словам, это может произойти в том случае, если пройдут соответствующие референдумы в республиках.

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