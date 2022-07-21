Reuters: Турбина для «Северного потока» «застряла» в Германии

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Турбина для «Северного потока» «застряла» при транзите в Германии. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает агентство Reuters.

По заявлению источников агентства, турбина «застряла» якобы по вине России. Утверждается, что Москва не выдала разрешение на ее транспортировку обратно.

Отмечается, что возвращение турбины может занять до нескольких дней или даже недель. Точные сроки пока неизвестны, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что нежелание Канады возвращать после сервисных работ турбину для «Северного потока» было связано не с санкциями, а со стремлением выйти на рынок ЕС с собственными энергоресурсами. Россия перекачивала в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год за счет машин компании Siemens.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 июля заявила, что газотурбинный двигатель для «Северного потока» готов и вернется из Канады вовремя.

До этого Газпром заявил, что до сих пор не получил документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» от немецкой Siemens, несмотря на ранее направленные запросы.