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Ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 30 июля

Анастасия Колоскова
Общество
Ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 30 июля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 30 июля. Информация об этом появилась в сообщении агентства в пятницу, 22 июля.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Продление режима ограничения полетов затронет аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Аэропорты в других городах России будут работать в штатном режиме, отмечается на сайте агентства.

До этого режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 24 июля.

Европейский союз в рамках седьмого пакета антироссийских санкций снял запрет на поставки некоторых товаров и на оказание услуг для российской авиационной отрасли.

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, снятие данного запрета связано с тем, что США и Европа окончательно поняли: дальнейшая работа в авиационной сфере невозможна без участия РФ.

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