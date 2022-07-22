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Пушилин заявил о блокировке Google в ДНР

Георгий Соланович
В мире
Пушилин заявил о блокировке Google в ДНР
Фото: Unsplash

Правительство Донецкой народной республики (ДНР) приняло решение о блокировке поисковой системы Google на своей территории. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в пятницу, 22 июля.

— Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий, — заявил Пушилин.

Глава ДНР в своем Telegram-канале объяснил решение правительства пропагандой терроризма и насилия в отношении русских и населения Донбасса со стороны Google.

18 июля мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google второй оборотный штраф на сумму свыше 21 миллиарда рублей в связи с отказом удалить запрещенный контент. Во вторник, 12 июля, американскую компании оштрафовали за повторный отказ удалить персональные данные россиянина с популярного видеосервиса. Сумма штрафа составила 60 тысяч рублей.

16 июня Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на 15 миллионов рублей за нарушения в области персональных данных. В этот же день столичный арбитражный суд зарегистрировал заявление российского подразделения Google о банкротстве. Дочерняя компания корпорации Google обратилась с таким заявлением по причине невозможности исполнять свои обязательства.

Столичный арбитражный суд 18 июня зарегистрировал заявление российского подразделения Google о банкротстве. Однако дата рассмотрения остается неизвестной.

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