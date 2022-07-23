Участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка» закрыт до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сирийские военные заблокировали колонну американской техники

Антон Махов
В мире
Сирийские военные заблокировали колонну американской техники
Фото: U. S. Army / DeAndre Pierce

Сирийские военнослужащие в провинции Камышлы на северо-востоке страны не пропустили колонну военных США.

— Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню, — говорится в сообщении.

Подобные инциденты, как уточняется, стали случаться все чаще в последнее время. В некоторых случаях инициатива исходит от местных жителей, которых поддерживают военнослужащие, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

4 июля МИД России осудил регулярные удары Израиля по территории Сирии и потребовал их прекращения. Боевая авиация Израиля 2 июля выпустила несколько снарядов по объектам в провинции Тартус.

20 июля российские средства противовоздушной обороны выявили беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к авиабазе Хмеймим.

Огнем российских средств ПВО было уничтожено два беспилотных аппарата радикалов в двух километрах от Хмеймима. Пострадавших нет, материального ущерба нанесено не было, авиабаза работает в плановом режиме.

22 июля трое сирийских военных погибли и семь получили ранения при авиаударе со стороны Израиля. Израиль продолжает обстрелы по территории республики, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.

Армия США Сирия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте