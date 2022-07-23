Сирийские военные заблокировали колонну американской техники

Фото: U. S. Army / DeAndre Pierce

Сирийские военнослужащие в провинции Камышлы на северо-востоке страны не пропустили колонну военных США.

— Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню, — говорится в сообщении.

Подобные инциденты, как уточняется, стали случаться все чаще в последнее время. В некоторых случаях инициатива исходит от местных жителей, которых поддерживают военнослужащие, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

4 июля МИД России осудил регулярные удары Израиля по территории Сирии и потребовал их прекращения. Боевая авиация Израиля 2 июля выпустила несколько снарядов по объектам в провинции Тартус.

20 июля российские средства противовоздушной обороны выявили беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к авиабазе Хмеймим.

Огнем российских средств ПВО было уничтожено два беспилотных аппарата радикалов в двух километрах от Хмеймима. Пострадавших нет, материального ущерба нанесено не было, авиабаза работает в плановом режиме.

22 июля трое сирийских военных погибли и семь получили ранения при авиаударе со стороны Израиля. Израиль продолжает обстрелы по территории республики, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.