Дептранс объяснил, как доехать на наземном транспорте вдоль закрытого участка БКЛ
Москвичи могут воспользоваться наземным транспортом на время закрытия участка БКЛ от станции «Петровский парк» до «Савеловской». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 июля.
— Показываем места остановок электробуса т42 и других маршрутов наземного транспорта, на которых можно доехать вдоль закрытого участка БКЛ «Петровский парк» — «Савеловская», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Участок БКЛ от станции «Савеловская» до «Петровского парка» закрыли до 22 августа. Отмечается, что работы необходимы для присоединения нового участка БКЛ, в частности, станций «Рижская», «Сокольники» и «Марьина Роща».
В связи с этим более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях БКЛ и помогают горожанам подобрать удобный маршрут.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пояснил, что временное закрытие участка необходимо для интеграции инженерных систем строящегося участка ветки в действующую систему подземки.
Он отметил, что если бы действующий участок БКЛ не закрыли, специалистам пришлось бы работать в ночное время, что увеличило бы продолжительность работ в восемь раз.