Участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка» закрыт до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дептранс объяснил, как доехать на наземном транспорте вдоль закрытого участка БКЛ

Анастасия Колоскова
Город
Дептранс объяснил, как доехать на наземном транспорте вдоль закрытого участка БКЛ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Петровский парк Карта всех событий

Москвичи могут воспользоваться наземным транспортом на время закрытия участка БКЛ от станции «Петровский парк»‎ до «Савеловской»‎. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 июля.

— Показываем места остановок электробуса т42 и других маршрутов наземного транспорта, на которых можно доехать вдоль закрытого участка БКЛ «Петровский парк»‎ — «Савеловская», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
1/2
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
2/2
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Участок БКЛ от станции «Савеловская» до «Петровского парка» закрыли до 22 августа. Отмечается, что работы необходимы для присоединения нового участка БКЛ, в частности, станций «Рижская», «Сокольники» и «Марьина Роща».

В связи с этим более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях БКЛ и помогают горожанам подобрать удобный маршрут.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пояснил, что временное закрытие участка необходимо для интеграции инженерных систем строящегося участка ветки в действующую систему подземки.

Он отметил, что если бы действующий участок БКЛ не закрыли, специалистам пришлось бы работать в ночное время, что увеличило бы продолжительность работ в восемь раз.

Транспорт Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте