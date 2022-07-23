Дептранс объяснил, как доехать на наземном транспорте вдоль закрытого участка БКЛ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Петровский парк Карта всех событий

Москвичи могут воспользоваться наземным транспортом на время закрытия участка БКЛ от станции «Петровский парк»‎ до «Савеловской»‎. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 июля.

— Показываем места остановок электробуса т42 и других маршрутов наземного транспорта, на которых можно доехать вдоль закрытого участка БКЛ «Петровский парк»‎ — «Савеловская», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

1/2 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно 2/2 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Участок БКЛ от станции «Савеловская» до «Петровского парка» закрыли до 22 августа. Отмечается, что работы необходимы для присоединения нового участка БКЛ, в частности, станций «Рижская», «Сокольники» и «Марьина Роща».

В связи с этим более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях БКЛ и помогают горожанам подобрать удобный маршрут.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пояснил, что временное закрытие участка необходимо для интеграции инженерных систем строящегося участка ветки в действующую систему подземки.

Он отметил, что если бы действующий участок БКЛ не закрыли, специалистам пришлось бы работать в ночное время, что увеличило бы продолжительность работ в восемь раз.