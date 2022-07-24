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«Первый раз такое вижу»: опубликовано видео последствий наводнения в Сочи

Араз Салехов
Происшествия
«Первый раз такое вижу»: опубликовано видео последствий наводнения в Сочи
Фото: Pixabay

В Сети появились видеокадры, на которых можно увидеть последствия ливней в Сочи.

— Не было такого вообще. Вот 70 лет я здесь живу — первый раз такое вижу. Это вообще ужас, — рассказал один из жителей города.

На кадрах можно увидеть перевернутые и побитые машины, а также разбитый вдребезги асфальт. Потоки воды были такими сильными, что уносили автомобили. На данный момент в городе восстанавливают электроснабжение и разбирают завалы. Движение на основных магистралях уже восстановили, сообщает Telegram-канал RT.

Видео: Telegram / RT

Ночью 24 июля мощный ливень обрушился на российский курортный город Сочи, вода затопила дороги и первые этажи зданий, а также придомовые территории у некоторых построек, в отдельных районах города отключилось электроснабжение. Так, уровень воды в реке Бзугу, которая расположена в Хостинском районе города, поднялся до неблагоприятных отметок.

Кроме того, жертвой наводнения стала женщина. Она оказалась прижата автомобилем к ограде. СК начал проверку по факту гибели человека.

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