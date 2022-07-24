Бесплатную воду начали раздавать еще на двух станциях метро Москвы

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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Бесплатную воду из-за жары начали раздавать еще на двух станциях метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 24 июля.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку две станции метро, где раздаем с 17:00 воду, — говорится в сообщении.

Бесплатную воду теперь можно будет также получить на станциях «Филатов Луг» и «Библиотека им. Ленина», сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

24 июля сотрудники Московского метрополитена организовали раздачу бесплатной воды на восьми станциях подземки из-за сильной жары. Бутылку воды можно получить на станциях «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая» и «Выхино».

Городские службы 24 июля были переведены в режим повышенной готовности в связи с наступившей жаркой погодой в Москве. Так, специалисты круглосуточно поливают водой асфальтобетонные и плиточные покрытия, а также проезжую часть.

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал москвичам и гостям столицы спасаться от жары в городских парках, где есть озера, летние бассейны и фонтаны.