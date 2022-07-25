Американские врачи назвали пять признаков запущенной онкологии

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Успех борьбы с онкологией напрямую связан со стадией, на которой она была зафиксирована. Чем раньше, тем проще справиться с раковой опухолью. По информации Американского онкологического общества (ACS), существует пять распространенных симптомов, по которым можно обнаружить рак в запущенной форме.

На первых порах боль может проявляться и уходить, утверждают специалисты. Болезненные ощущения могут усиливаться по ночам и затихать при ходьбе. При этом позднее боль может стать постоянной и усиливаться во время активности.

Признаками запущенной онкологии эксперты назвали прерывистое дыхание, тревогу и депрессию, слабость и усталость, тошноту и рвоту, запор, вздутие живота, изменения веса и потерю аппетита.

Американские онкологи предупредили, что при обнаружении пяти симптомов из данного списка, следует обратиться к врачу. Лечение будет зависеть от характера онкологии и места распространения опухоли, оно может уменьшить симптомы, улучшить самочувствие, а иногда и продлить жизнь, пишет МК.

Накануне врач общей практики Михаил Петрик рассказал, какой продукт нужно включить в рацион, чтобы уберечь себя от онкологии, аденомы предстательной железы и других болезней. Таким продуктом являются тыквенные семечки.