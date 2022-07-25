В офисе Зеленского сообщили о прибытии польских танков на Украину

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Польские танки уже доставили на Украину. Об этом сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак в понедельник, 25 июля.

— PT-91 Twardy (польский боевой танк — прим. «ВМ») от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям, — передает его слова РИА Новости.

До этого премьер-министр Великобритании Джонсон сообщил, что Соединенное Королевство отправит свои танки в Польшу, чтобы Варшава смогла поставить бронетехнику официальному Киеву. По его словам, в Лондоне считают необходимым увеличить военную поддержку Киева и санкционное давление на Москву, так как задачи Вооруженных сил России на Украине на данный момент кажутся более чем выполнимыми.

Президент США Джо Байден принял решение выделить еще один пакет военной помощи Украине. Отмечается, что американский лидер поможет Киеву оборонной продукцией и услугами военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона на сумму до 175 миллионов долларов. При этом в Пентагоне недавно заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы.