Жительница столицы отдала мошенникам почти 25 миллионов рублей и квартиру в Марьине

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Жительница столицы лишилась квартиры и крупных сбережений, поверив телефонным мошенникам. Об этом стало известно, в понедельник, 25 июля.

По данным СМИ, в апреле на телефон 48-летней женщины, работающей кассиром в туристическом агентстве, позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и Следственного комитета. Они действовали согласно классической схеме и сообщили москвичке, что неизвестные пытаются снять средства с ее счетов, где хранилось 13,7 миллиона рублей.

Звонившие настойчиво рекомендовали жительнице столицы без промедлений обналичить деньги и положить их на «супербезопасную» виртуальную карту. После того как она выполнила указанные действия, «сотрудники банка» попросили удалить карту из приложения. Однако даже это не вызвало у женщины подозрений.

Мошенники продолжили названивать москвичке и говорить о безопасном хранении денег. Уже в июне она взяла в кредит миллион рублей и тоже перевела деньги на виртуальную карту.

После этого злоумышленники вынудили женщину продать свою квартиру в Марьине стоимостью 16,4 миллиона рублей, заявив, что неизвестный оформил кредит под залог ее недвижимости. Часть вырученных от продажи средств, 10 миллионов рублей, москвичка внесла на новую виртуальную карту.

После этого звонки от «сотрудников банка» прекратились, а женщина наконец догадалась, что ее обвели вокруг пальца, сообщает Telegram-канал SHOT.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как не попасться на уловки мошенников.