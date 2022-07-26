Доктор Мясников дал советы россиянам «от 40 до 90 лет»

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников разместил советы для россиян старше 40 лет в своем Telegram-канале. Он уточнил, что полезные рекомендации ему прислал один из его подписчиков, и врач с ними полностью согласился.

— Три вещи, которые вы должны постараться забыть: ваш возраст, ваше прошлое, ваши жалобы. Три основные вещи: ваши друзья, ваши позитивные мысли, чистый и гостеприимный дом, — процитировал пользователя медик.

Подписчик Мясникова порекомендовал людям «от 40 до 90 лет» регулярно проверять давление, уровень сахара в крови, триглицериды, холестерин и мочевую кислоту. Также россиянам следует минимизировать употребление соли, сахара, белой муки, молочных продуктов, обработанной пищи и бульонных кубиков. Питаться нужно овощами, фасолью, бобовыми, яйцами, орехами, маслами холодного отжима и фруктами.

Еще им посоветовали побольше улыбаться, заниматься физкультурой, контролировать вес и проводить время с любимой семьей.

— Не ждите, пока вы почувствуете жажду, чтобы выпить воды. Не ждите, пока вам захочется спать. Не ждите, пока вы устанете, чтобы отдохнуть. Не ждите, пока вы заболеете, чтобы пройти медицинское обследование. Не ждите чудес, чтобы доверять Богу. Никогда не теряйте уверенности в себе. Оставайтесь позитивными и всегда надейтесь на лучшее завтра, — написал автор текста.

Мясников отметил, что согласен с каждым пунктом подписчика.

Доктор Александр Мясников предупредил об опасности самостоятельного приема витаминов. Он отметил, что здоровым людям мультивитаминные комплексы не нужны. Они не только практически бесполезны в предупреждении болезней, но могут быть и опасны, предупредил специалист.