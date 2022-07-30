Пьяного мужчину с автоматом Калашникова задержали в Подмосковье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В подмосковном Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в общественном месте с охолощенным автоматом Калашникова. Об этом сообщила в субботу, 30 июля, пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Находясь на маршруте патрулирования, правоохранителям сообщили о розыске мужчины, который разгуливает по улице с предметом, схожим с автоматом Калашникова. По полученным приметам в районе улицы Комсомольская росгвардейцы задержали гражданина. Его передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Позже выяснилось, что нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался спрятать охолощенное оружие за бетонными плитами около одного из жилых домов.

Задержанным оказался ранее судимый 41-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает агентство «Москва».

28 июля сообщалось, что квартирный дебошир на юге Москвы угрожал полицейским гранатой. Жительница столицы вызвала сотрудников полиции домой, так как ее муж, поссорившись, устроил дома погром. Мужчина, не обрадовавшись «гостям», заявил, что у него в кармане граната.