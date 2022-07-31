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РФ пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
РФ пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке
Фото: Минобороны РФ

Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста для объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке в ДНР, где содержались украинские военнопленные. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

— Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, которое привело к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста, — рассказали в ведомстве в Telegram-канале.

До этого ООН выразила готовность направить экспертную группу, чтобы установить обстоятельства обстрела СИЗО в Еленовке.

В результате обстрела изолятора в Еленовке утром 29 июля погибли 53 украинских военнопленных. Также в ходе обстрела пострадали 75 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские солдаты умышленно обстреляли СИЗО в Еленовке, так как радикалы из «Азова» начали давать показания против Украины. При этом в Пентагоне заверили, что ВСУ обстреляли СИЗО в Еленовке непреднамеренно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также обвинил Зеленского и США в ракетном ударе по СИЗО в Еленовке. По его словам, Киев и Вашингтон боятся «нового Нюрнбергского процесса», во время которого пленные бойцы националистического полка «Азов» могли бы рассказать о преступлениях украинских властей и Белого дома против человечества.

Минобороны России также возложило ответственность за удар по СИЗО в Еленовке на Зеленского и США.

СИЗО ООН Россия ДНР Красный Крест
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