«Будешь ходить на костылях»: мужчина избил ребенка на детской площадке в Адыгее

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Житель поселка Яблоновский в Адыгее избил на детской площадке чужого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По словам очевидцев, во время игры дети не смогли поделить мармелад. Отец одного из мальчиков накинулся на обидчика сына и несколько раз ударил его по лицу. Также он пообещал ребенку, что тот «будет ходить на костылях». Оказавшиеся рядом женщины оттащили ребенка и увели его в безопасное место.

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— С целью установления всех обстоятельств данного инцидента в настоящее время полицией проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины, — заявили в ведомстве.

Похожая ситуация произошла 22 июля, когда пьяный отец посадил несовершеннолетнюю дочь за руль, а после ДТП избил. В Сети распространились кадры, где мужчина наносит удар рукой по лицу малолетней девочке.