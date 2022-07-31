NYT: Положительный тест Байдена на COVID-19 подпортит его шаткий рейтинг

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Повторный положительный тест на коронавирус у президента США Джо Байдена подпортит шаткий рейтинг главы государства. Об этом сообщило издание The New York Times в воскресенье, 31 июля.

— Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать демократов за свою программу. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах, — отмечается в публикации.

В связи с низким рейтингом Байдену жизненно необходимо путешествовать по стране, однако еще одна изоляция отодвинет всю программу. Когда американский президент находился в первой изоляции он старался показать всем, что пребывает в отличной форме, но второй положительный тест не позволит превратить болезнь в позитивную для избирателей историю, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Байден вернулся на карантин из-за положительного теста на COVID-19. Отмечается, что у американского лидера не наблюдается симптомов коронавируса, а сам он «продолжает чувствовать себя довольно хорошо».