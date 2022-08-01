Еврокомиссия заявила об отсутствии средств для помощи Украине

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ЕС должен сформировать финансовую подушку, чтобы выделить Украине помощь в размере восьми миллиардов евро, однако у альянса нет на это средств. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

— Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами, — говорится в сообщении.

Уточняется, что для создания экономической подушки безопасности ЕС необходимо обладать страховочной суммой в 70 процентов от размера помощи. В результате Еврокомиссии придется найти альтернативное решение в сложившейся ситуации, передает «Лента.ру».

20 июля жена президента Украины Владимира Зеленского Елена на выступлении в Конгрессе призвала США помочь стране вооружением. Она уточнила, что ее просьба заключается в поставках систем ПВО.

Тем не менее недавно в Пентагоне заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.