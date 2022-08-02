«Душители свободного мира»: Захарова ответила Германии на обещание помочь Тайваню

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о помощи Тайваню в случае агрессии со стороны Китая.

— Как — не уточняется. Украине помочь восемь лет не могли, а уже Тайвань им подавай. Помощники-провокаторы, душители свободного мира, — написала она в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что самолет спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэя, столицы Тайваня.

По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, США переходят все рамки дозволенного по тайваньскому вопросу, поэтому Китай не оставит сепаратистам и их иностранным пособникам ни одного шанса на независимость Тайваня.

Руководитель экономических исследований в Институте Дальнего Востока РАН Андрей Островский в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, будет ли военный конфликт между Китаем и Тайванем. По его словам, если Тайвань перейдет так называемую границу, а также будет настаивать на своем суверенитете, то не исключено, что будут какие-то меры приняты.