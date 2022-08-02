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МИД: Лавров вылетел в Азию для сотрудничества, а не с провокацией

Георгий Соланович
В мире
МИД: Лавров вылетел в Азию для сотрудничества, а не с провокацией
Фото: МИД РФ

Самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым на борту вылетел в сторону азиатского региона. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова во вторник, 2 августа.

— Самолет с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия — АСЕАН в Камбодже, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что глава МИД РФ «везет» в Азию сотрудничество, а не провокацию, как спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

2 августа самолет с Пелоси вошел в воздушное пространство Тайваня. Военно-воздушные силы США в преддверии ожидаемого визита спикера задействовали дополнительные воздушные силы и подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.

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