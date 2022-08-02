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Медведев написал сатирическую сказку по поводу визита Пелоси на Тайвань

Юлия Курганова
В мире
Медведев написал сатирическую сказку по поводу визита Пелоси на Тайвань
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил сюжет известной сказки Александра Пушкина о рыбаке и рыбке по поводу визита спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань. Он написал свою версию произведения во вторник, 2 августа.

Медведев назвал свое творчество «Экзистенциальная сказка про старика, старуху и рыбу (неПушкин)».

— В одном большом и богатом царстве жили-были старик со старухой. Старик любил рыбачить, забрасывая невод в самых неожиданных местах, часто у соседей и знакомых. Это им, вестимо, не нравилось. Но они терпели, уважали старика за прошлые заслуги, хитрость и силу, — начал он сказку в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза провел параллель с американским президентом Джо Байденом и Пелоси.

— В беспамятстве пошел старик на чужую землю. Надеялся поймать в дальних краях крупную рыбу. Причем, как обычно, не своими руками. Прибыла старуха в то царство-государство. Вышла к море-океяну, — написал Медведев.

Закончил он свою версию так же, как Пушкин — все оказались у разбитого корыта, но предупредил, что «это еще не конец».

Китаевед Николай Вавилов заявил «Вечерней Москве», что США и КНР находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.

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