Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Что хочу, то и ворочу»: Лавров прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань

Араз Салехов
В мире
«Что хочу, то и ворочу»: Лавров прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань
Фото: МИД РФ

Соединенным Штаты стремятся продемонстрировать свою вседозволенность визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом в среду, 3 августа, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

— То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает — это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу, — отметил он.

При этом дипломат добавил, что иного резона для создания такого напряжения в отношениях с Китаем больше не существует, сообщает РИА Новости.

В среду, 3 августа, Пэлоси заявила, что США не собираются прекращать поддерживать Тайвань, поскольку гордятся прочной дружбой с островом. Кроме того, она уточнила, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю.

Накануне официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым на борту вылетел в сторону азиатского региона. По ее словам, глава МИД РФ «везет» в Азию сотрудничество, а не провокацию, как спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Сергей Лавров Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте