«Что хочу, то и ворочу»: Лавров прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань

Фото: МИД РФ

Соединенным Штаты стремятся продемонстрировать свою вседозволенность визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом в среду, 3 августа, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

— То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает — это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу, — отметил он.

При этом дипломат добавил, что иного резона для создания такого напряжения в отношениях с Китаем больше не существует, сообщает РИА Новости.

В среду, 3 августа, Пэлоси заявила, что США не собираются прекращать поддерживать Тайвань, поскольку гордятся прочной дружбой с островом. Кроме того, она уточнила, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю.

Накануне официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым на борту вылетел в сторону азиатского региона. По ее словам, глава МИД РФ «везет» в Азию сотрудничество, а не провокацию, как спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.