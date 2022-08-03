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Загоревшийся в Подмосковье склад Ozon застрахован на 17 миллиардов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Загоревшийся в Подмосковье склад Ozon застрахован на 17 миллиардов рублей
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Здание склада интернет-магазина Ozon, который горит в Истре, а также его содержимое застраховано суммарно на 17 миллиардов рублей в компаниях — членах Всероссийского союза страховщиков. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил президент организации Игорь Юргенс в среду, 3 августа.

Он выразил мнение, что происшествие вызовет один из самых крупных убытков за последнее время, ведь ущерб от пожара уже на данный момент можно оценить на сумму свыше десяти миллиардов рублей.

— Само здание застраховано на шесть миллиардов рублей, содержимое склада — на 11, — цитирует Юргенса агентство городских новостей «Москва».

Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Ранее стало известно, что в связи с пожаром деньги за утраченные товары покупателям вернут, а продавцам возместят ущерб. Компания Ozon заявила, что приоритетной задачей на данный момент является забота о сотрудниках, а оценкой ущерба представители интернет-магазина займутся потом.

В подмосковной Истре горит блок фулфилмент-центра интернет-магазина Ozon. По последним данным, площадь возгорания превысила 50 тысяч квадратных метров. Тушат пожар по третьему рангу, задействовано два вертолета Ка-32. Эвакуировано более тысячи человек.

В результате возгорания пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы.

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