ООН работает над снятием препятствий для России в сфере торговли

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ООН работает над снятием препятствий для России в сфере страхования и торговли. Об этом в среду, 3 августа, сообщила генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен.

— Что касается России и упрощения торговли продовольствием и удобрениями из Российской Федерации, то мы усердно работаем над этим. Мы стараемся устранить имеющиеся препятствия в сфере финансов, страхования, транспортировки, — отметила она.

По словам Гринспен, Вашингтон и Евросоюз уже предоставили ООН некоторые объяснения по объявленным ими антироссийским санкциям. Она также заявила, что задача заключается в том, чтобы убедить частный сектор в отношениях с Россией не опасаться санкций, которые им и не грозят, передает РИА Новости.

В этот же день власти Швейцарии присоединились к новому пакету санкций Евросоюза и приняли решение заморозить активы российского Сбербанка. Также в рамках пакета санкций Швейцария ввела запрет на покупку, ввоз или транспортировку российского золота и изделий из него.

20 июля постпреды стран Евросоюза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда Арнольдаса Пранцкявичюса, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.