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«Я ему никогда не нравился»: Охлобыстин рассказал о своем отношении к Цискаридзе

Полина Долганова
Общество
«Я ему никогда не нравился»: Охлобыстин рассказал о своем отношении к Цискаридзе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к артисту балета Николаю Цискаридзе.

По словам звезды сериала «Интерны», у них с Цискаридзе есть общий друг, ребенку которого Охлобыстин приходится крестным отцом.

Актер добавил, что у самого Цискаридзе детей нет, так как он является жертвой своей профессии. Кроме того, по мнению Охлобыстина, артист балета является гениальным танцором и тонким психологом.

— Я, кстати, кажется ему никогда не нравился. Но, к его чести, он ни разу не афишировал это, чем заслужил мое уважение, — написал актер в своем блоге на «Яндекс.Дзен».

Недавно артист балета и педагог Николай Цискаридзе отправился в Грузию. Об этом он сообщил в соцсетях. По словам балетмейстера, в солнечной стране он решил провести свой отпуск. Артист отметил, что для него выдался непростой год. Он поблагодарил коллектив академии, своих коллег и врагов, «которые заставляют еще больше думать и развиваться».

До этого журналист Максим Сидоров объяснил, почему провалилась программа «Сегодня вечером» на Первом канале с артистом балета и педагогом Николаем Цискаридзе в роли ведущего. Шоу стало показывать плохие рейтинги после ухода из нее юмориста Максима Галкина.

Николай Цискаридзе Иван Охлобыстин Балет
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