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В Донецке простились с полковником Народной милиции Качурой

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Донецке простились с полковником Народной милиции Качурой
Фото: РЕН ТВ / скриншот

В Донецке прошла церемония прощания с полковником Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой. Об этом стало известно в четверг, 4 августа.

Отмечается, что на церемонии присутствовало руководство Народной милиции, ДНР и другие официальные лица, передает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

До этого сообщалось, что власти Донецка перенесли церемонию прощания с Ольгой Качурой из-за обстрелов со стороны украинских военных. Изначально она должна была пройти утром 4 августа. Однако ВСУ нанесли удар по драмтеатру, где должно было состояться прощание.

Уточняется, что в результате удара по зданию драмтеатра попало не менее двух снарядов. Из-за обстрела начать церемонию не удалось. Позже в Сети опубликовали кадры последствий атаки украинских военнослужащих.

О смерти полковника Народной милиции ДНР стало известно 3 августа. Военнослужащая погибла под Горловкой в результате артиллерийского обстрела. Мэр города Иван Приходько выразил искренние соболезнования семье Качуры от лица жителей города.

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