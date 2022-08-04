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Появились кадры последствий атаки ВСУ на драмтеатр в Донецке

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Появились кадры последствий атаки ВСУ на драмтеатр в Донецке
Фото: Минобороны РФ

В Сети появились кадры последствий атаки украинской армии на драматический театр в центре Донецка. Видео в четверг, 4 августа, опубликовала газета «Известия».

По данным очевидцев, в результате обстрела несколько людей погибло, некоторые были ранены. Один из погибших находился около отеля Donbass Palace.

4 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по драмтеатру, где должно было состояться прощание с погибшим полковником Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой. Уточняется, что в результате удара по зданию драмтеатра попало не менее двух снарядов. Из-за начавшегося обстрела церемония не началась. Всех участников эвакуировали в убежища.

Кроме того, обстрелу подвергся и центр Донецка. В регионе сработали системы противовоздушной обороны.

О смерти Ольги Качуры стало известно 3 августа. Полковник Народной милиции погибла под Горловкой в результате артиллерийского обстрела. Мэр города выразил искренние соболезнования семье Качуры от лица жителей города.

Позже президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре.

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