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Раздача питьевой воды началась на восьми станциях московского метро

Лейла Алиева

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Раздача питьевой воды началась на восьми станциях московского метро
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Сотрудники Московского метрополитена организовали раздачу бесплатной воды на восьми станциях подземки. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Напоминаем пассажирам, что в жару необходимо соблюдать водный баланс. Мы делаем все возможное, чтобы ваши поездки оставались комфортными, — отмечается в сообщении.

Так, получить бутылку воды можно на станциях «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», а также на автостанции Орехово.

В ведомстве уточнили, что список станций в случае необходимости будет скорректирован, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в пятницу и субботу, 5 и 6 августа, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 34 градусов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что уже в воскресенье жителей столицы ждет резкое похолодание. По его словам, в понедельник также будет достаточно прохладно и начнутся небольшие дожди.

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