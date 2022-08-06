Главные новости к утру 6 августа

Фото: Вечерняя Москва

Спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси завершила свое скандальное азиатское турне, в пятницу покинув территорию Японии. В Токио политик встретилась с главой японского кабмина Фумио Кисидой, а также спикером нижней палаты японского парламента Хироюки Хосодой.

Польша и Венгрия отказались голосовать за план добровольного снижения спроса на газ в Европейском союзе с возможностью обязательного сокращения. Об этом говорится в документе Совета ЕС, опубликованном в пятницу. При этом согласно документу нужное для принятия плана квалифицированное большинство было получено.

Известный американский бизнесмен Илон Маск предложил выпустить из американских тюрем всех осужденных по делам о наркотиках. Такое заявление он сделал накануне в беседе с авторами YouTube-канала Full Send Podcast на фоне активной работы администрации Джо Байдена над освобождением баскетболистки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы.

Бессменный ведущий популярной юмористической программы КВН Александр Масляков больше не может вести мероприятия клуба юмористов. Поэтому на официальном сайте передачи появилось имя нового хедлайнера. Им стал экс-ведущий Comedy Woman Дмитрий Хрусталев.

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян и ее возлюбленный стендап-комик Пит Дэвидсон расстались. Разрыв стал неожиданностью для общественности, поскольку не так давно появлялась информация, что пара знаменитостей рассчитывает завести детей.