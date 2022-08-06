Замглавы ВГА Каховского района умер после покушения

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Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Виталий Гур скончался после покушения у собственного дома. Об этом сообщил глава администрации региона Владимир Леонтьев в субботу, 6 августа.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 6 августа. Неизвестные совершили несколько выстрелов в Гура возле его дома. Предположительно, ими был использован пистолет Макарова.

Замглавы ВГА получил несколько огнестрельных ранений. Его состояние оценивалось, как тяжелое. После покушения он был доставлен в реанимацию, где специалисты оказывали ему медицинскую помощь, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что руководителя администрации Херсонской области Владимира Сальдо ввели в медикаментозную кому. Чиновник, как утверждалось, находился в Крыму и был подключен к аппарату ИВЛ.

Позже Кирилл Стремоусов заявил, что болезнь Сальдо вызвана перенапряжением, он не впадал в кому. По его словам, подобные сообщения являются частью информационной войны, они были направлены на дезинформацию жителей Херсона.