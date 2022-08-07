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Журналистку из России задержали в Косово по обвинению в шпионаже

Юлия Курганова
В мире
Журналистку из России задержали в Косово по обвинению в шпионаже
Фото: shutterstock

Журналистка из РФ Дарья Асламова была задержана при попытке въехать в Косово по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил в субботу, 6 августа, глава Министерства внутренних дел непризнанного образования Джелаль Свечлия.

Он уточнил, то сотрудницу издания «Комсомольская правда» остановили на пограничном переходе на севере Косова.

— Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста, — рассказал глава ведомства.

Страны, которые якобы предоставили такую информацию, Свечлия не назвал, но прикрепил к посту в соцсетях фото Асламовой с сайта газеты: с главой российского МИД Сергеем Лавровым в 2020 году, с президентом Сирии Башаром Асадом во время интервью в 2016 году и на фоне баннера с лидером Ирака Саддамом Хусейном, у которого журналистка брала интервью в 2003 году, сообщает ТАСС.

3 августа сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса вмешаться в ситуацию в Косове. Помимо этого, он призвал стороны решить конфликт дипломатическим путем «при посредничестве ЕС».

С 1 августа правительство самопровозглашенной Республики Косово планировало отменить действие сербских документов на подконтрольной ей территории, а также начать обязательную перерегистрацию сербских автомобильных номеров на номера RKS. В Белграде подобный шаг косовских властей расценили как акт притеснения этнических сербов.

Шпионаж Косово Журналисты Задержания
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